أوكرانيا: الجيش الروسي يهاجم خاركيف بصواريخ Kh-22 وS-300‎

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أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف الأوكراني سيرهي ملنيك ، صباح اليوم الجمعة ، أن الجيش الروسي هاجم الإقليم بصواريخ Kh-22 وأطلقوا النار على المدينة بصواريخ S-300.

وذكر ملنيك في تصريح (نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية) أن الروس استهدفوا مرة أخرى منطقة بيلجورود بصواريخ إس-300 وخ-22"، ودعا سكان خاركيف على البقاء في الملاجئ حتى يتم إلغاء الإنذار، حيث لا يزال التهديد قائما.

في الوقت نفسه، كتبت ناتاليا بوبوفا، مستشارة رئيس مجلس خاركيف الإقليمي، على موقع تلجرام للتواصل الاجتماعي، أنه لا توجد معلومات عن وقوع مصابين. وأضافت: "آمل أن يبقى الأمر على حاله".

وبحسب ما ورد سُمع دوي انفجارات قوية خلال الغارة الجوية في خاركيف. وقال عمدة المدينة، إيهور تيريخوف، إن خاركيف تعرضت لقصف صاروخي كثيف، حيث وقعت ستة انفجارات على الأقل في المدينة.