اليوم السابع
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الجمعة، 29 ديسمبر 2023 04:07 ص
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الكهرباء: اجتماع عاجل مع الجانب الصينى للبدء فى تنفيذ 10 آلاف ميجاوات "شمسى"

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 04:00 ص
الكهرباء: اجتماع عاجل مع الجانب الصينى للبدء فى تنفيذ 10 آلاف ميجاوات "شمسى" وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة ستعقد اجتماع عاجل الاسبوع المقبل مع الشركة الصينية التى ستتولى انشاء محطات طاقة شمسية لإنتاج 10 آلاف ميجاوات من الطاقة الكهربائية.
 
و أوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" ، أنه من المخطط أن يناقش الاجتماعات الاماكن المقترحة لإنشاء المحطات الشمسية عليها ، موضحا أنه سيتم مناقشة توفير قطعة أرض تضم ال10 الاف ميجاوات بالكامل.
 
و أشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن يتم البدء بشكل سريع فى تنفيذ المشروع بشكل سريع لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء إلى 42% بحلول 2030 ، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بإمكانيات هائلة فى مجال الطاقة المتجددة لا يوجد مثلها بالعالم.
 
و قال المصدر أن المشروع سينتج عند اكتماله حوالى 29784 جيجاوات/ ساعة من الطاقة النظيفة سنويا، والتي ستسهم في تخفيض حوالي 14 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
 
 
 






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