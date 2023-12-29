الكهرباء: اجتماع عاجل مع الجانب الصينى للبدء فى تنفيذ 10 آلاف ميجاوات "شمسى"

كتبت رحمة رمضان

أكد مصدر مسئول ب وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة ستعقد اجتماع عاجل الاسبوع المقبل مع الشركة الصينية التى ستتولى انشاء محطات طاقة شمسية لإنتاج 10 آلاف ميجاوات من الطاقة الكهربائية.

و أوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" ، أنه من المخطط أن يناقش الاجتماعات الاماكن المقترحة لإنشاء المحطات الشمسية عليها ، موضحا أنه سيتم مناقشة توفير قطعة أرض تضم ال10 الاف ميجاوات بالكامل.

و أشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن يتم البدء بشكل سريع فى تنفيذ المشروع بشكل سريع لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء إلى 42% بحلول 2030 ، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بإمكانيات هائلة فى مجال الطاقة المتجددة لا يوجد مثلها بالعالم.

و قال المصدر أن المشروع سينتج عند اكتماله حوالى 29784 جيجاوات/ ساعة من الطاقة النظيفة سنويا، والتي ستسهم في تخفيض حوالي 14 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.