اليوم السابع
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الجمعة، 29 ديسمبر 2023 03:59 م
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الزملوط: "صحة الوادى الجديد" الأعلى فى تقديم خدمات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 03:22 م
الزملوط: "صحة الوادى الجديد" الأعلى فى تقديم خدمات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أوضح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، تصدر المحافظة نسب تحقيق المستهدف لتقديم خدمات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أمراض الثدي لشهر نوفمبر 2023، حيث جاءت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بنسبة 84% من المستهدف، موجهًا الشكر والتقدير للفرق الطبية على الجهد المبذول في  المبادرات الصحية، والحرص على وصول الخدمة الطبية لكافة للمواطنين بأنحاء المحافظة. 

وأشار الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى أن خدمات المبادرة الرئاسية تقدم بالمجان من خلال وحدات الرعاية الأساسية والفرق الطبية المتنقلة، للكشف على جميع السيدات بالفئة العمرية الأكبر من 18 عامًا، وتقديم العلاج اللازم بالمجان.







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