الرعاية الصحية بأسوان تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمنشآت الصحية.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت هيئة الرعاية الصحية بأسوان، دورة تدريبية للعاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة على المهارات الأساسية للإنعاش القلبى، وذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفى، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان.

وأوضحت الدكتورة هدايه محمود ياسين، مسئول التدريب بأسوان، فى بيان صحفى، أن الدورة التدريبية استهدفت فئات الأطباء والتمريض بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، وذلك خلال الفترة من 24 حتى 27 ديسمبر، وعُقدت التدريبات بمقر مركز التدريب التابع لمستشفى أسوان التخصصى.

وتناولت البرنامج التدريبي تدريبات نظرية وعملية على أساسيات الإنعاش القلبي، وأشرف عليها مدربون معتمدون من جمعية القلب الأمريكية AHA.

وتأتي تلك التدريبات في إطار سعي هيئة الرعاية الصحية في تطوير أداء مقدمي الخدمة الطبية، واستكمالا لمعايير التسجيل والاعتماد الطبي.

وتأتي تلك المجهودات تحت رعاية الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل، وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان.