وأثنى الرئيس الفرنسي على ديلور مذكرا - على منصة "إكس" - بأنه كان "مهندسا لا يكل عن العمل من أجل أوروبا ومناضلا من أجل العدالة الإنسانية".

وكان ديلور رئيسا للمفوضية الأوروبية بين عامي 1985 و1995، وأسهم في تشكيل معالم أوروبا المعاصرة، كإنشاء السوق والعملة الموحدة والتوقيع على اتفاقية شنجن والقانون الأوروبي الموحد وبدء الاتحاد الاقتصادي والنقدي الذي أدى إلى إنشاء منطقة اليورو.

ولد ديلور في باريس عام 1925، وعمل في البداية في فرنسا كنائب لمحافظ البنك المركزي الفرنسي، وانضم إلى الحزب الاشتراكي الفرنسي في عام 1974، بعد ذلك، أصبح المتحدث باسم السياسة الاقتصادية للرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران، وأصبح وزيرا للاقتصاد والمالية في عام 1981.