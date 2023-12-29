الإسكان: مهلة شهر لإنهاء إجراءات تعاقد طلبات توفيق الأوضاع بأراضى الشروق

كتب ـ أحمد حسن

أعلن المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق ، عن آخر موعد للسداد، وإنهاء إجراءات التعاقد، للمتقدمين بطلبات توفيق الأوضاع بالأراضي محل القرار الجمهوري رقم (636) لسنة 2017، والخاص بتعديل كردون مدينة الشروق ليصبح إجمالي المساحة (52992 فدانا)، هو شهر من تاريخ الإعلان بالصحف، وذلك لمن تم الإعلان عن أسمائهم بالقبول لطلباتهم على موقع الجهاز.

وأضاف: يعتبر عدم استكمال الإجراءات خلال هذه الفترة عدولاً عن الطلبات المقدمة في هذا الشأن، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك إعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019، بشأن آليات التعامل مع المواطنين المتواجدين على الأرض محل القرار الجمهوري، واستكمالاً لتلقى طلبات باقي المواطنين.

وأشار علي سعد، إلى أنه تلاحظ قيام بعض الجهات، والأفراد، بوضع لافتات بما يفيد ملكية أراضي داخل حدود المدينة، دون موافقة الجهاز، وعرضها للبيع، وكذلك الإعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن بيع أراضٍ داخل حدود المدينة، دون تسوية موقفهم مع جهاز المدينة.