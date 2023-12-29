إصابة 3 أشخاص فى حادث سير على طريق بنى سويف أهناسيا

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 3 أشـخاص بينهم طفلة بمحافظة بني سويف، مساء اليوم، في حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة أمام الشونة بطريق اهناسيا - ببني سويف، ونقلتهم سيارات الاسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، اخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة امام الشونة بطريق اهناسيا - ببني سويف، ونتج عن الحادث إصابة 3 أشـخاص بينهم طفلة بإصابات متفرقة.

ودفع مرفق اسعاف بني سويف، بسيارتين إلى موقع الحادث ونقلت المصابين الثلاث إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي : قوت محمد محمد، 45 عاما، بإشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد كمال مصطفي 22 عاما، طالب، بجروح وكدمات، مليكة ابو بكر جمال، 3 أعوام، بجروح وكدمات، وتم اجراء الاسعافات الاولية والعلاج اللازم للمصابين بقسم الطوارئ .