افتتاح مسجدين بعد الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة فى بنى سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، رؤساء مركزي بني سويف وإهناسيا، في افتتاح مسجدين بمدينة بني سويف، ومركز إهناسيا، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، وإعمار بيوت الله.

افتتح هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف مسجد كامل مجاهد "بعد صيانته وتطويره" على مساحة 182 مترًا، يشمل طابقين (أرضي أول علوي)، بتكلفة إجمالية 331 ألفا و640 جنيها "خطة الوزارة"، وتمت إقامة شعائر صلاة الجمعة بالمسجد عقب افتتاحه اليوم.

كما شهد "اليوم" افتتاح مسجد الفاروق بقرية منيل غيضان التابعة لمجلس قروي قاي، "بعد إحلاله وتجديده " على مساحة 625 متراً وبتكلفة 2مليون حنيهاً، (جهود ذاتية) وذلك في حضور الأستاذ علي حماد والأستاذ ناصر غانم نائبي رئيس المركز والدكتور علي بدر عضو مجلس النواب والشيخ سيد نور الدين مدير إدارة أوقاف اهناسيا ، وائل سعد رئيس قرية قاي ، جمال جمعة رئيس قرية العواونة، وجموع المواطنين.