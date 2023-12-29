إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة "لاب توب" من سيارة فى مصر الجديدة

قررت نيابة مصر الجديدة، إحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة "جهاز لاب توب" من داخل سيارة أثناء توقفها فى الشارع.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية لقيامه بسرقه جهاز "لاب توب" من داخل إحدى السيارات حال توقفها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب " كسر الزجاج " باستخدام حجر، وتم بإرشاده ضبط الجهاز المستولى عليه.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.