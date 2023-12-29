أوكرانيا: 12 قتيلا على الأقل في هجوم جوي روسي ضخم

أحمد علوى

قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا شنت، اليوم الجمعة، أكبر هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ على البلاد منذ أشهر مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 76 على الأقل في مناطق شملت العاصمة كييف وجنوب وغرب وشرق أوكرانيا.

وأصيب العشرات ووردت تقارير عن أضرار لحقت بمستشفى للولادة في مدينة دنيبرو وسط البلاد وبنايات في مدينة لفيف في الغرب وميناء أوديسا في الجنوب الشرقي ومدينة خاركيف في الشرق.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تطبيق تلجرام إن شخصين تأكد مقتلهما في العاصمة ويعتقد أن المزيد محاصرون تحت أنقاض مستودع لحقت به أضرار من الحطام المتساقط.

وذكر الحاكم المحلي في منطقة أوديسا أن شخصين قتلا في ميناء أوديسا على البحر الأسود وأصيب 15 على الأقل إذ استهدفت صواريخ بنايات سكنية.

وقال يوري إهنات، المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية في تصريحات بثها التلفزيون "يمكننا القول إن هذا كان هجوما ضخما".