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أزهر كفر الشيخ يعلن تعديل جداول امتحانات صفوف النقل.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 02:24 م
أزهر كفر الشيخ يعلن تعديل جداول امتحانات صفوف النقل.. اعرف التفاصيل الدكتور عبد الناصر شهاوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ بأنه تقرر عقد امتحان اليوم الختامي لصفوف النقل (الرابع والخامس) الابتدائي والأول والثاني الإعدادي بمعاهد المنطقة، والمؤجل من يوم الخميس الماضي، الموافق 28 ديسمبر 2023م، بسبب سوء الأحوال الجوية، ليؤديه الطلاب، غداً السبت، الموافق 30 ديسمبر 2023م.

وأضاف شهاوي.أنه سيتم تأجيل اليوم الافتتاحي بجدول امتحانات النقل الثانوي، غداً السبت، 30 ديسمبر 2023م، وترحيل مواده إلى يوم الأربعاء 10 يناير 2024م، مع الاحتفاظ بباقي مواعيد أيام جدول النقل الثانوي كما هو عليه، وعلى هذا تنطلق أولى أيام امتحانات النقل الثانوي بمعاهد المنطقة يوم الأحد المقبل 31 ديسمبر الجاري، بنفس المواد المعلن عنها في هذا اليوم، حسب جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول المُعلن سابقًا، مع أطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح الدائم لأبنائنا الطلاب.

 

 

 
 
 






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