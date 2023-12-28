5 أمراض ترتبط بزيادة دهون البطن.. منها ارتفاع ضغط الدم

كتبت إيناس البنا

دهون البطن هي نوع من الدهون يقع في عمق البطن، وتحيط بالأعضاء الحيوية مثل الكلى والكبد والأمعاء والبنكرياس، وعلى عكس الدهون تحت الجلد التي تقع تحت الجلد مباشرة، تكون دهون البطن أو ما يطلق عليها اسم " الدهون الحشوية" مخفية ويمكن أن تكون خطيرة على الجسم.

وفقا لموقع " healthsite" فإن زيادة هذه الدهون يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة مثل مرض السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية، وفي حين أنه من الصعب تشخيص هذا النوع من الدهون، إلا أنه يجب التأكد من زيارة الطبيب عندما يكون حجم الخصر أكثر من 31.5 بوصة (للإناث)، و35.5 بوصة (للذكور)، ومؤشر كتلة الجسم أكثر من 23 كجم.

أمراض ترتبط بدهون البطن

مرض السكري

يعد مرض السكري، الذي يتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم، أحد المضاعفات الصحية العديدة التي يمكن أن تسببها المستويات المرتفعة من الدهون الحشوية، يرتبط وجود الدهون الحشوية الكبيرة بمستويات أعلى من مادة الجليسرول ، مما قد يساهم في تطور مرض السكري وتشوهات في وظائف الكبد.

السمنة

الدهون الزائدة في الجسم المخبأة داخل جسمك يمكن أن تسبب أيضًا السمنة أو زيادة الوزن، فالدهون الحشوية، وهي عدو خفي في الداخل، تضيف كيلوجرامات إلى نسبة الدهون في الجسم وإلى مؤشر كتلة جسمك، مما يمهد الطريق للسمنة.

ارتفاع مستويات الكولسترول السيئ

واحدة من أخطر الحالات الصحية التي يمكن أن تسببها الدهون الحشوية هي ارتفاع مستويات الكولسترول السيئ في الدم، تم العثور على الدهون الحشوية بالقرب من الوريد البابي الكبدي، وهو الوعاء الدموي الذي يحمل الدم إلى الكبد، ونظرًا لأن الدهون الحشوية قريبة من هذا الوريد فإنها تطلق مواد، تشمل الأحماض الدهنية، التي يمكن أن تدخل إلى الوريد ، مما قد يؤثر على إنتاج الدهون في الدم في الكبد. سيؤدي ذلك إلى زيادة نسبة الكولسترول السيئ وتقليل معدل الكولسترول الجيد.

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم، المعروف، هو خطر خفي آخر يمكن أن يحدث بسبب الوجود المفرط للدهون الحشوية في جسمك، يحدث هذا بشكل رئيسي لأن الدهون الحشوية يمكن أن تضغط على الأعصاب حول البطن، مما يؤدي إلى مضاعفات ارتفاع ضغط الدم، وهو حالة صحية خطيرة يمكن أن تسبب أيضًا مضاعفات خطيرة على صحة القلب.

مرض القلب التاجي



تنتج الدهون الحشوية جزيئات نشطة بيولوجيا، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي، ويمكن تشخيصه من خلال الأشعة المقطعية فقط، هذه الدهون يمكن أن تضعف عضلات القلب، وتجعل جسمك عرضة للمعاناة من المشاكل الصحية المتعلقة بالقلب، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية.