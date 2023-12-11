استشارى قلب يحذر من أطعمة تضر القلب والأوعية الدموية

كتبت أمل علام

حذر الدكتور جي سونثار كاناجاناياغام، استشارى أمراض القلب في مستشفى ليستر من أن الأطعمة المليئة بالدهون المشبعة والملح والسكر يمكن أن تضر قلبك.

وأكد، أن النظام الغذائي الصحي هو حجر الزاوية لحياة صحية، ولكن لا ينبغي أن ينصب التركيز فقط على الأشياء التي تحتاج إلى تضمينها في نظامك الغذائي، حيث كشف عن أطعمة شائعة يمكن أن تحمل أخباراً سيئة لصحة القلب والأوعية الدموية ويجب تجنبها.

من رقائق البطاطس إلى اللحم، يمكن أن تكون المواد الغذائية الأساسية الموجودة في العديد من الثلاجات بمثابة أساس ضار لمشاكل القلب، في المملكة المتحدة، يموت حوالي 48 ألف شخص تحت سن 75 عامًا بسبب أمراض القلب والدورة الدموية كل عام.

ولحسن الحظ، يمكن أن تساعد الخيارات الغذائية الذكية في تقليل خطر الإصابة بهذه المشكلات.

ما هي الأطعمة التي يجب تجنبها؟

قال الدكتور كاناجاناياغام كطبيب قلب، أميل إلى تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير الصحية والصوديوم والسكريات المضافة، ويشمل ذلك الأطعمة المصنعة مثل الوجبات السريعة واللحوم المصنعة (مثل اللحم) والوجبات الخفيفة المعبأة، بالإضافة إلى المشروبات السكرية.

وينصح بتجنب الاستهلاك المفرط للحوم الحمراء ومنتجات الألبان كاملة الدسم، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والدهون المتحولة، ويرتبط النظام الغذائي الغني بالدهون المشبعة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري .

لماذا هذه الأطعمة ضارة بنظام القلب والأوعية الدموية؟

أكد الدكتور كاناجاناياغام، إن هذه الأطعمة يمكن أن تكون ضارة لنظام القلب والأوعية الدموية لعدة أسباب :

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير الصحية، مثل الدهون المتحولة والدهون المشبعة، يمكن أن ترفع مستويات الكولسترول السيئ (LDL) وتخفض مستويات الكولسترول الجيد (HDL)، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تراكم الرواسب الدهنية في الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.