5 أشياء يحذر منها أطباء القلب.. تجنبها وحافظ على صحتك

كتبت فاطمة خليل

تعد السكتات الدماغية من أكثر أسباب الوفيات حول العالم، ولكن هناك طرق يمكنك من خلالها تقليل المخاطر، عن طريق تعديل عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، وتشير التقديرات إلى أنه يمكن الوقاية من 80% من السكتات الدماغية من خلال تغيير نمط الحياة مثل ممارسة الرياضة والنظام الغذائي وغير ذلك، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وبحسب موقع "Huffpost" ينصح أطباء القلب بتجنب مجموعة من العادات للوقاية من السكتات القلبية وتشمل هذه العادات:

قلة النشاط والحركة



أحد عوامل الخطر القابلة للتعديل للإصابة بالسكتة الدماغية هو اتباع نمط حياة خامل، وهذا يعنى قضاء الكثير من الوقت في الجلوس أو الاستلقاء وعدم وجود وقت كافٍ لممارسة الرياضة أو الحركة.

وقد ثبت أن النشاط البدني المنتظم يساعد في الحفاظ على سريان الأوعية الدموية، حيث إنه يوقف تراكم الترسبات في الشرايين لذلك يجب أن يمارس الأشخاص التمارين المعتدلة لمدة 30 دقيقة خمس مرات في الأسبوع وقد يعني هذا الذهاب للمشي أو الجري أو ركوب الدراجات.

عدم علاج ارتفاع ضغط الدم



ارتفاع ضغط الدم، خاصة مع مرور الوقت، هو أكبر عامل خطر للسكتة الدماغية يمكن تعديله، ويجب عليك فحص ضغط الدم بشكل دورى وتناول الأدوية الخافضة للضغط، بحسب رأى طبيبك.

عدم إجراء فحوصات منتظمة



لن يعرف المريض أبدًا أن ضغط دمه مرتفع، ولن يعرف ما إذا كان يعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ما لم يتم اختبار كل هذا بشكل روتيني أو فحصه بشكل منتظم.

وهذا يعني أنه من الضروري أن تقوم بإجراء الفحوصات الروتينية بحثًا عن مشكلات مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم أثناء فحص عوامل الخطر الأخرى مثل نسبة السكر في الدم والوزن أيضًا.

التدخين



إحدى العادات التي يجب تجنبها هي التدخين لأنه يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب، حيث يتسبب في تضييق الأوعية الدموية بمرور الوقت، وهذا يمكن أن يؤدي في النهاية إلى انسداد تدفق الدم إلى جزء من الدماغ وهذا يؤدى إلى السكتة الدماغية.

تجاهل نظامك الغذائي الصحى



النظام الغذائي المناسب مهم لإدارة مخاطر السكتة الدماغية أيضًا هذا يعني الاعتدال في الأطعمة المليئة بالدهون المشبعة والسكر والملح، ويجب اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات مع إضافة بعض اللحوم.