33 مرشحا لانتخابات الرئاسة فى روسيا بينهم 24 مستقلا.. يتصدرهم بوتين

وكالات

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، الخميس، أن عدد المتقدمين للترشح في الانتخابات لرئاسة روسيا الاتحادية المقررة في مارس المقبل، بلغ 33 شخصاً، من بينهم الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية، إيلا بامفيلوفا، إنه حتى الخميس، ينوي 9 مرشحين حزبيين، و24 مرشحاً مستقلاً المشاركة، وفق ما أوردت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأشارت إلى أنه حتى الخميس 28 ديسمبر، قدم 8 مرشحين حزبيين، و6 مرشحين مستقلين، وثائقهم إلى لجنة الانتخابات المركزية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

والأسبوع الماضي، أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حملته الانتخابية، وتعهد في أول خطاب له بجعل روسيا "قوة سيادية ومكتفية ذاتياً" في مواجهة الغرب.

ومن المرجح أن يمدد الاقتراع، فترة حكمه حتى عام 2030 على الأقل، ويمنحه إمكانية البقاء في الكرملين حتى عام 2036، وهو العام الذي سيبلغ فيه 84 عاماً.