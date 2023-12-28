مبادرة البصمة الخضراء بالأقصر تدرب أطفال قرية الدير على أساسيات الزراعة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

مبادرة البصمة الخضراء بمحافظة الأقصر، والفائزة في مسابقة المشروعات الخضراء الذكية، كواحدة من المشروعات غير الهادفة للربح التي تسعى للتوعية بمبادئ الاستدامة وتقليل الإنبعاثات الكربونية، دعم للأطفال بقرية الطير عبر تنفيذ المرحلة الثانية من سلسلة تدريباتها التي تتم بالتعاون بين مؤسسة أي إف جي للتنمية الإجتماعية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة – الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية المستدامة.

ومن جانبه تقول هناء حلمي الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أن المرحلة الثانية من المبادرة استهدفت تدريب الأطفال على أساسيات الزراعية والمفاهيم المبدئية للاستدامة والحفاظ على البيئة ، بما يتناسب مع أعمارهم التي لاتتجاوز ال6 أعوام حيث تم تنفيذ التدريب ل 50 طفل من أبناء أكاديمية العلماء الصغار أحد المشروعات التنموية التي تم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير قرية الدير ونجع الفوال لتعليم أطفال قرية الدير والقرى المجاورة لها بطريقة تعليم المونتيسوري ،كما أنها تحتوي على قسم خاص لتعليم وتأهيل الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة .

وقد شملت أعمال التدريب التي قام بتنفيذها المهندس عمر الديب مؤسس مبادرة شجرها، بالتعاون مع فريق عمل المؤسسة تعليم الأطفال أساسيات زراعة النباتات وطرق رعايتها، والتعريف بأجزاء النبات المختلفة مع عرض مواد تعليمية مصورة للأطفال عن الزراعة والنباتات بأنواعها المختلفة،كما تضمن التدريب جزء آخر يتعلق بالتوعية بالنواحي البيئية من خلال ترشيد إستهلاك الكهرباء والمياه والأفكار الخاصة بإعادة التدوير.

كما كان هناك جانب عملي قام من خلاله الأطفال بالزراعة في أبراج الزراعة والزجاجات والإطارات المفرغة، وتم استخدام التربة البديلة البيتموس، وسيشمل التدريب جزء مستمر من المتابعة من الأطفال والمعلمات مشرف الزراعة بالمشروع لمراحل تطور الزراعات لزيادة توعية الأطفال بأهمية الزراعة ودورها في الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.

ومن جانبها أشارت الدكتور شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة، أن المرحلة الأولي بالتدريب والتي تم تنفيذها في سبتمبر تم من خلالها تدريب 50 سيدة من سيدات إسنا علي زراعة أسطح المنازل، ومبادئ الاستدامة وطرق الحفاظ علي البيئة، حيث أن مبادرة " البصمة الخضراء " والتي انطلقت في النصف الثاني من عام 2023 تستهدف ثلاثة محاور رئيسية الأول هو خفض الانبعاثات الكربونية بمعدل 137 كجم في كل متر مربع سنويا وقد نجحت المرحلة الأولي التي تم تنفيذها بالفعل في تقليل الانبعاثات الكربونية بمعدل 3 طن سنويا ، أما المحور الثاني فيعتمد على تدريب السيدات على المهارات الفنية والتسويقية لرفع مستوى معيشتهم وزيادة التوعية بقضايا التغيرات المناخية مصادر دخل لهم ، بينما يأتي المحور الثالث الخاص بالمحور الاقتصادي والذي يرتكز على إنتاج مواد طبيعية مستدامة ذات قيمة عالية على مستوى السوق المحلي والسياحي بالأقصر مما يساهم في رفع مستوى الدخل للسيدات في الدير ونجع الفوال .



تدريب أطفال قرية الدير علي أساسيات الزراعة ومفاهيم الإستدامة



دعم أطفال قرية الدير علي أساسيات الزراعة ومفاهيم الإستدامة



فعاليات تدريب أطفال قرية الدير على الزراعة