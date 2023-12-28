هيئة الرعاية الصحية تعلن نجاح عمليتين جديدتين للقسطرة القلبية دون جراحة

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح عمليتين جديدتين لزراعة واستبدال الصمام الأورطي لمريضين مسنيين "دون جراحة" عن طريق القسطرة القلبية باستخدام تقنية التافي TAVI، في مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، تميز الخدمات الطبية والعلاجية داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات تطبيق المنظومة "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، مشيرًا إلى امتلاك الهيئة مستشفيات متطورة وفرق طبية متخصصة تضمن تقديم رعاية صحية متميزة على أعلى مستوى.

وأضاف السبكي، أن استخدام التقنيات الطبية الحديثة في مستشفيات الهيئة ومنها مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية يحقق نجاحًا ملحوظًا في خدمات الرعاية الصحية المقدمة، مؤكدًا التطلع إلى الابتكار والتطوير المستمر في قطاع الرعاية الصحية، وتابع: أن إجراء عملية القسطرة القلبية بتقنية التافي تتكلف أكثر من 600 ألف جنيه بينما يتم إجراؤها للمريض المنتفع بخدمات التأمين الصحي الشامل بتكلفة لا تتعدى قدرها 400 جنيه مصري، لافتًا إلى إجراء 16 عملية قسطرة قلبية بنجاح داخل المجمع الطبي حتى الآن.

وأشار الدكتور طارق رشيد، خبير الانسداد المزمن للشرايين التاجية وعلاج صمامات القلب بالقسطرة والمشرف العام على أقسام القلب بإقليم الصعيد بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أنه قد أخضع الفريق الطبي بلجنة القلب في مجمع الإسماعيلية الطبي ملف المريضين لدراسة دقيقة، وتم اتخاذ قرار تركيب الصمام كخيار علاجي مناسب للحالتين بسبب ما يعانوه من أمراض مزمنة وكِبر سنهما، موضحًا أنه قد تم إجراء العمليتين بنجاح كبير حيث تمت زراعة الصمام عن طريق القسطرة باستخدام تقنية "التافي" من دون تدخل جراحي.

وتابع الدكتور طارق رشيد: أنه تعتبر تقنية التافي أحدث وأفضل ما توصل إليه العلم الحديث في تقنيات تغيير صمامات القلب دون جراحة، وتعد هذه المرة الخامسة والسادسة عشر التي يتم فيها استخدام هذا النوع من التقنيات بمجمع الإسماعيلية الطبي، والذى يمتلك إمكانات متطورة وكوادر طبية عالية التأهيل والخبرة، ولافتًا إلى أن هذا النوع من العمليات يناسب المرضى كبار السن الذين لديهم مشكلات في أحد صمامات القلب نظرًا لشدة أمانها وسلامتها على صحة المريض مقارنةً بالعمليات التقليدية.

وتابع، أنه يعد نجاح هذه العمليات النوعية امتداداً للإنجازات الطبية اللافتة لمنشآت هيئة الرعاية الصحية، والتى تحققها منذ التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هيئة الرعاية الصحية تعمل بأحدث بروتوكولات علاج في العالم وهو ما يساهم في رفع نسب الشفاء ونجاح العمليات والتداخلات الجراحية، ومشيرًا إلى أن قسطرة القلب خيار علاجي مبتكر وفعال يحقق تقدم كبير في علاج أمراض القلب، ويُمكِّن الأطباء من إجراء العمليات بكفاءة ودقة عالية.

ولفتت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أنه قام بإجراء عمليتين القسطرة القلبية للمريضين فريق من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين بقسم القسطرة القلبية بمجمع الإسماعيلية الطبي ضم كلًا من الأستاذ الدكتور طارق رشيد، استشارى القلب وخبير القسطرة القلبية وعلاج حالات الانسدادات المزمنة للشرايين التاجية، والدكتور محمد عز الرجال، استشارى القلب والقسطرة، والدكتور محمود صباح، استشاري القسطرة التداخلية وإصلاح عيوب الصمامات والقسطرة، والدكتور محمد سليمان، مدير وحدة القسطرة القلبية، وبمتابعة الأستاذة الدكتورة جميلة نصر، أستاذ القلب ورئيس قسم القلب بمجمع الإسماعيلية الطبي، وبمعاونة الفريق المتميز من التمريض وفنيين الأشعة بالمجمع.