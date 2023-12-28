مصرع 12 شخصا إثر اندلاع النيران في حافلة بولاية ماديا براديش الهندية

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لقى 12 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب 14 آخرون بحروق خطيرة؛ إثر اندلاع النيران في حافلة بعد اصطدامها بحاوية نفايات في ولاية "ماديا براديش" الهندية.



ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الخميس عن مصادر بالشرطة قولها إن الحافلة كانت في طريقها إلى مدينة آرون، بينما كانت الحاوية متوجهة نحو مدينة جونا عندما وقع الحادث.. مشيرة إلى أن الحافلة كانت تقل حوالي 30 راكبا وقت وقوع الحادث.



وأشارت إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد المتسبب في وقوعه.