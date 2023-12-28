مصرع طالب أسفل عجلات قطار بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى طالب بالصف الثالث الإعدادي مصرعه، متأثرا بالإصابات التي لحقت به، إثر سقوطه أسفل عجلات القطار علي خط أبو كبير الصالحية القديمة، بنطاق مركز فاقوس بمحافظة الشرقية

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة،يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزى، بوصول « السيد . أ . أ "15 عاما،طالب بالصف الثالث الإعدادي،ومقيم قرية الشبانية التابعة لمركز فاقوس،جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وبالفحص تبين وفاة الشاب متأثراً بالإصابات التي لحقت به،إدعاء سقوط أسفل عجلات القطار علي خط أبو كبير الصالحية القديمة.

جري الدفع بسيارة الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق،والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.