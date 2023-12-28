مصرع شخص وإصابة 6 فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى شخص مصرعه فيما أصيب 6 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق كوبري جنيفة اتجاه مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة،والتحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول 6 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم، ووفاة شخص تم التحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى.

وتبين حدوث الوفاة وإصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بكوبرى جنيفة اتجاه مدينة العاشر من رمضان، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.