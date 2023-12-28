محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال رفع مخلفات الأمطار والاشغالات والقمامة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ ، أعمال كسح وسحب مياه الأمطار ورفع مخلفات الأمطار ويتابع الخدمات بشوارع المحافظة، نظراً لتعرض مناطق محافظة كفرالشيخ لموجة الطقس السيء بسقوط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة الشدة مصحوبة برياح قوية ورعدية منذ مساء أمس وطوال فترات الليل على معظم مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، جاء ذلك بحضور اللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

ووجه محافظ كفر الشيخ باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة الطوارئ نظراً لسوء الأحوال الجوية وانتشار سيارات كسح المياه في الشوارع والميادين على مستوى المحافظة، فضلاً عن متابعة جهود الوحدات المحلية بالمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وأجهزة المحافظة المعاونة التي تواصل جهودها في رفع مخلفات الأمطار والاشغالات والقمامة، ومتابعة تشغيل محطات وروافع الصرف الصحي والصرف الزراعي، من خلال أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لافتاً الى مواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد دائم غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بتواجد كلاً من، رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القري وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، والتواجد في الشوارع علي مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط في حينه.

شددّ محافظ كفرالشيخ، على التنسيق مع قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنباً إلي جنب مع رؤساء المراكز والمدن بكفر الشيخ، والتعامل الفوري مع مياه الأمطار، والتركيز على محيط المدارس، والمستشفيات ودور العبادة، والهيئات الخدمية، تيسيراً لمرور المواطنين، كما شدد على التأكد من سلامة عوازل الأسلاك الكهربائية على جميع الأعمدة، وكذلك الاطمئنان على سلامة أسلاك الكهرباء، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

كما كلف محافظ كفرالشيخ، بضرورة توعية المواطنين وطلاب المدارس وخاصة أبنائنا الأطفال بالابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق وأعمدة الكهرباء واتخاذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار وحدوث ظاهرة الرعد والبرق خلال المدة الحرجة حرصاً على سلامتهم وتجنب احتمالات حدوث أي مخاطر، ومتابعة ما ورد من خرائط التنبؤ بحالة الطقس وسقوط الأمطار من هيئة الأرصاد الجوية، مؤكداً علي التزام جميع القطاعات والأجهزة المعنية بتنفيذ كافة التعليمات والتواصل المباشر علي مدار الساعة مع مركز عمليات المحافظة، والمتابعة من خلال الأجهزة المطورة الخاصة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للمتابعة اللحظية بالصوت والصورة ومباشر من مواقع العمل، مكلفاً بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وتخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على الساخن رقم 114 ، والرقم 0473220792، من التليفون الأرضي أو المحمول، لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين.