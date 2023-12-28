محافظ كفر الشيخ يستجيب لاستغاثة إحدى المواطنات لإجراء جراحة تثبيت مفصل لها

كفر الشيخ- محمد سليمان

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، على سيدة أجرى لها عملية تثبيت مفصل، عقب تلقى المحافظة استغاث منها، لإجراء العملية الجراحية.

أعلن الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، عن استجابة لاستغاثة ياسمين، والدة أحد أبطال الشرطة الذين أصيبوا فى أحداث ثورة 2013، ووجه بإجراء جراحة تثبيت مفصل لها فى أسرع وقت ممكن.

وأضاف شقوير، تعود تفاصيل الواقعة إلى 6 أشهر مضت، عندما سقطت على ذراعها، ما أسفر عن إصابتها بكسر وخلع في المفصل، وأجريت لها عملية جراحية في حينها، ولكن تبين بعد ذلك حاجتها إلى جراحة أخرى لم يشملها قرار العلاج على نفقة الدولة.

وأكد وكيل وزارة الصحة، بعد استغاثتها تواصل معها كما تواصلت الدكتورة سماح جاد، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور ياسين رمضان، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، ووجه بإجراء الجراحة لها.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، وعلى الفور، تم إنهاء الإجراءات اللازمة، وتم إجراء الجراحة بنجاح، وجرى متابع الحالة الصحية للحالة حتى اطمأن على استقرارها، معربا عن شكره، للدكتورة سماح جاد مدير عام الطب العلاجي، والدكتور ياسين رمضان مدير مستشفى كفر الشيخ العام، كما أعرب عن تقديره للجهود التي بذلها فريق الجراحة المكون من الدكتور محمد رشاد قنديل استشاري العظام، والدكتور محمد موسي نائب العظام، والدكتور محمد مجدي، والدكتور أيمن حطب، والدكتورة آلاء عيد طبيبة التخدير، ومحمد عصام فنى التمريض، ووجه الشكر لهم على ما قدموه من خدمات طبية للمريضة.