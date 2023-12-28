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محافظ كفر الشيخ: توفير السكر بـ27 جنيها والبصل بـ18 للكيلو بمعرض السلع

الخميس، 28 ديسمبر 2023 11:58 م
محافظ كفر الشيخ: توفير السكر بـ27 جنيها والبصل بـ18 للكيلو بمعرض السلع محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، عن توفير وإتاحة السلع اللازمة لاحتياجات المواطنين بمعرض السلع الأساسية المخفضة، بالمنطقة اللوجستية أمام بوابة جامعة كفرالشيخ، بالتنسيق مع مديرية التموين للعمل من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً.

 

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تم توفير كافة السلع الغذائية، بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 10 لـ30%، مشيراً إلى أن سعر كيلو السكر بـ27 جنيها، والبصل بـ18 جنيها، وهناك تخفيضات كبرى على الزيوت والأرز واللحوم، والدواجن، وغيرهم من السلع.

 

 







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