محافظ سيفاستوبول: تدمير مسيّرة أوكرانية بالقرب من المدينة

وكالات

أعلن محافظ مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية ميخائيل رازفوجايف، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيّرة فوق البحر بالقرب من المدينة.

وكتب رازفوجايف في قناته على "تيلغرام": "في سيفاستوبول، عملت أنظمة الدفاع الجوي فوق البحر، ووفقا للمعلومات الأولية، تم تدمير طائرة مسيّرة".

وأضاف: "لم يتم تسجيل أي ضرر في البنية التحتية في الوقت الحالي".

وتستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 670 قتيلا وجريحا وإسقاط مروحية "مي 8"، و17 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.