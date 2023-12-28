اليوم السابع
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الخميس، 28 ديسمبر 2023 03:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ سوهاج يتابع أعمال تغطية ترعة أخميم الغربية بقرية "نيدة"

الخميس، 28 ديسمبر 2023 02:54 م
محافظ سوهاج يتابع أعمال تغطية ترعة أخميم الغربية بقرية "نيدة" أعمال تغطية ترعة أخميم الغربية
سوهاج عمرو خلف

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تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، جهود مديرية الرى بالمحافظة في أعمال تغطية ترعة أخميم الغربية بنطاق قرية "نيدة"، وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بهدف توسعة الطريق، والحفاظ على البيئة.
 
وأوضح مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري، أن نسبة تنفيذ الأعمال بالمشروع وصلت إلى 80%، مشيرا إلى أن أعمال التغطية بالترعة بدأت من مدخل مدينة سوهاج أمام المدينة الجامعية للطالبات، ولمسافة 700 متر باتجاه طريق سوهاج/ نيدة، لافتا إلى استمرار العمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقا للبرنامج الزمني المحدد.






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