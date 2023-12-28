اليوم السابع
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محافظ أسوان يقرر إعفاء رئيس قرية الرديسية بحرى من منصبه

الخميس، 28 ديسمبر 2023 02:53 م
محافظ أسوان يقرر إعفاء رئيس قرية الرديسية بحرى من منصبه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إعفاء مصطفى عيسى عبد العظيم من عمله كرئيس لقرية الرديسية بحرى من منصبه ، وإنهاء ندبه ، وعودته لجهة عمله الأصلية بإدارة إدفو التعليمية.

 
كما قرر المحافظ، تكليف أبو الحسن بدرى مهلل رئيس قرية وادى الرديسية للقيام بأعمال رئاسة الوحدة المحلية لقرية الرديسية بحرى ، لحين شغلها بالطرق القانونية ، وكذا تكليف عبد السيد حسين أمين سكرتير قرية وادى الرديسية بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية لقرية وادى الرديسية ، ولحين شغلها بالطرق القانونية.
 
وشدد اللواء أشرف عطية، على ضرورة مواصلة العمل الميدانى وسرعة التدخل لحل مشاكل المواطنين، والإستجابة الفورية للمطالب الجماهيرية، ووضع الحلول الجذرية لها ، مؤكداً عدم السماح بإستمرار أى مسئول متقاعس فى موقعه، حيث سيتم استبعاده فى حالة عدم نزوله للشارع، والتعامل مع التحديات والمشاكل اليومية المختلفة، بما يساهم فى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتقديم الخدمات بالجودة العالية بالشكل المطلوب .
 
يشار إلى أن محافظ أسوان، قرر إعفاء رئيسى قريتى كركر والكلح غرب، بجانب إعفاء رئيس قرية الرديسية، وذلك فى إطار متابعة محافظ أسوان وتقييمه لأداء التنفيذيين ورؤساء القرى.
 
 
 
 

 







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