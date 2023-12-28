لو اضطريت لاستخدام مراحيض عامة.. ازاى تتجنب البكتيريا والعدوى

كتبت فاطمة ياسر

المراحيض بيئة لوجود الجراثيم وفق ما ما أكده التقرير المنشور عبر موقع healthshots، موضحا أن المراحيض العامة تحتوي على الجراثيم على المقعد الخاص بالحمامات في المكاتب أو الفنادق أو المطاعم ، وفي حالة عدم تنظيفها جيدا يصبح الشخص معرضا للإصابة بالعدوى البكتيرية أو الفيروسية.

وقدم التقرير أنواع العدوى التي يمكن أن تصاب بها من مقعد المرحاض، ومنها:

- الإشريكية القولونية



هي بكتيريا يمكن العثور عليها في البراز، وقد تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي إذا لامس الأغشية المخاطية أو دخل جسمك.

- السالمونيلا



هي بكتيريا يمكن أن تؤدي إلى التسمم الغذائي، قد يكون موجودًا على مقاعد المراحيض العامة، وبسبب التلوث قد تصاب بالعدوى.

- نوروفيروس



تسبب التهاب المعدة والأمعاء وهي شديدة العدوى، وقد تبقى على الأسطح لفترة طويلة، بما في ذلك مقاعد المراحيض.

- فيروس الأنفلونزا



يمكن لفيروسات الأنفلونزا أن تعيش على الأسطح وقد تنتقل إذا لامس الشخص الأسطح الملوثة ثم لمس وجهه.

- السعفة أو العدوي الفطرية الجلدية



يمكن للفطريات المسببة للسعفة أن تعيش على الأسطح مثل مقاعد المراحيض، قد يسبب التهابات جلدية عند ملامسته.

- الدودة الدبوسية



يمكن لبيض الدودة الدبوسية البقاء على قيد الحياة بسهولة على الأسطح، وقد تؤدي إلى الإصابة بالعدوى في حالة ملامستها للفم.

- المكورات العنقودية الذهبية



قد تسبب بكتيريا العنقوديات، بما في ذلك المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين، التهابات جلدية إذا دخلت في جروح أو سحجات.

هل يمكن أن تصاب بالعدوى من مقعد المرحاض الخاص بك؟



إن خطر الإصابة بالعدوى من مقعد المرحاض الخاص بك أقل بكثير من مقاعد المراحيض العامة، و في معظم الحالات، يكون مقعد المرحاض الخاص بك يشكل خطرًا ضئيلًا لنقل العدوى..

ما هي طرق الوقاية من الإصابة بالعدوى من مقاعد المراحيض؟



قد التقرير بعض النصائح لتجنب البكتيريا والفيروسات علي مقعد المراحيض، ومنها:

- النظافة



قم بتنظيف وتطهير مقعد المرحاض قبل استخدامه لتقليل خطر الإصابة بالعدوى، فاحمل معك رذاذًا مطهرًا لمقعد المرحاض إذا كنت تستخدم المراحيض العامة كثيرًا.

- النظافة الشخصية



مارس النظافة الشخصية الجيدة مثل غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون بعد استخدام المرحاض.

- استخدام أغطية مقاعد المراحيض



عند استخدام المراحيض العامة، فكر في استخدام أغطية مقاعد المراحيض التي تستخدم لمرة واحدة، حاول ألا تستخدم المناديل الورقية لتغطية مقعد المرحاض ، لأن ذلك قد يؤدي إلى طفح جلدي أو احمرار.