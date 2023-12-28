لماذا تزورنا أحيانا "الكوابيس" المزعجة؟ العلم يجيب

كتبت إيناس البنا

عالم الأحلام عالم ملئ بالأسرار، فقد يصاحبك حلم يشعرك بالفرح، وعلى النقيض قد يلازمك حلم آخر مزعج يسبب لك الاضطراب والتوتر، وهو ما يسمى "الكوابيس".وفقا لموقع " discovermagazine"، الكابوس هو حلم سلبي، غالبًا ما يؤدي إلى استيقاظ الشخص في حالة ذهول أو خوف، وهناك نوعان رئيسيان من الكوابيس، منها كوابيس ما بعد الصدمة أو كوابيس مجهولة السبب، بالنسبة للكوابيس مجهولة السبب، فإنها ليست مؤلمة ولكن أسبابها الحقيقية غير واضحة.

فهم الفرق بين الكوابيس مقابل الأحلام السيئة

الفارق بين الكابوس والحلم السيئ، هو مدى قلقك وفزعك من الحلم، ولكن الكابوس هو حلم سيئ يتكرر باستمرار يؤدى إلى الاستيقاظ مذهولا، والشيء المذهل في الأحلام هو مدى صعوبة تذكرها، بينما الكوابيس تكون مظلمة ومزعجة.

على الجانب الآخر فإن الأحلام يمكن أن تكون طريقة من الدماغ للتخلص من تراكم المعلومات الزائدة فيها.

هل يمكن أن يسبب التوتر الكوابيس؟



ترتبط الكوابيس بفترات التوتر أو الاضطراب العاطفي، حيث يعتبر القلق من أهم مسببات الكابوس، بالنسبة للكوابيس الناجمة عن الصدمة، فإنها قد تكون شكلاً من أشكال العلاج، وهو محاولة الجسم للشفاء والمضي قدمًا من الأحداث المؤلمة، لكن بعض الناس يعلقون فيه، بحيث لا يتمكنون من المضي قدمًا فى حياتهم دون إزعاجه.

دور الجسم في الكوابيس

قد تكون أجسادنا أيضًا مسئولة عن الكوابيس المتكررة، فكل ليلة نمر بأربع إلى ست دورات نوم، بداية من حركة العين السريعة، وانتهاء بالنوم العميق.

كيف تتوقف عن رؤية الكوابيس

الحفاظ على جدول نوم منتظم، بالإضافة إلى تخفيف القلق أثناء النهار، مفيد في كل حال، يمكن أن يؤدي قلة ساعات النوم إلى انتعاش حركة العين السريعة ، وبالتالى استعادة التوازن لجسمك.