كييف تنفي تسلمها مقاتلات "إف-16"

وكالات

نفى المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يورى إيغنات، صحة ما نقلته مجلة "نيوزويك" حول احتمال استلام كييف للدفعة الأولى من طائرات "إف-16" من الغرب.

وقال إيغنات في صفحته على "فيسبوك": "نشرت مجلة نيوزويك الأمريكية أنباء عن أحداث لا تصدق حول وجود طائرات إف-16 في أوكرانيا وحتى عن احتمال مشاركتها في تدمير 6 طائرات روسية".

وشدد إيغنات أيضا على أن وجود هذا النوع من الطائرات المقاتلة في الجبهة حاليا أمر غير مناسب.

في وقت سابق، ذكرت مجلة "نيوزويك" أن القوات المسلحة الأوكرانية قد تكون تسلمت بالفعل مجموعة من المقاتلات الغربية من طراز "إف-16".

وفي أغسطس الماضي، وافقت الولايات المتحدة على نقل طائرات إف-16 من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا.

وتقوم هاتان الدولتان، إلى جانب الولايات المتحدة، بتدريب الطيارين الأوكرانيين.