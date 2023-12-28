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كيف تحصل الأرملة على معاش زوجها؟ اعرف التفاصيل

الخميس، 28 ديسمبر 2023 06:00 ص
كيف تحصل الأرملة على معاش زوجها؟ اعرف التفاصيل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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يسمح قانون التأمينات والمعاشات للزوجة الأرملة صرف حقها من معاش زوجها المتوفى بمعدل ثلاثة أرباع المعاش في حالة عدم وجود مستحقين آخرين، وفي حالة وجود أبناء مستحقين يتم تقسيم معاش الزوج المتوفى بين الأرملة وأبنائها، فمثلا في حالة وجود زوجة "أرملة" وأبناء فتحصل الأرملة على نصف المعاش ويقسم النصف الآخر بين الأبناء.
 
وتتضمن الأوراق المطلوبة أن تتقدم الزوجة "الأرملة" إلى مكتب التأمينات التابع له معاش زوجها المتوفى بصورة الرقم القومى وحساب بنكى لتحويل المعاش عليه، وفى حالة وجود أولاد "قصر" يتم فتح حساب بنكى لهم بمعرفة النيابة المختصة، وتقديم أصل شهادة ميلاد الأبناء وصور منها، كذلك تقديم استمارة "حصر الورثة" يمكن الحصول عليها مجانا من أى مكتب تأمينات، وفى حالة وجود أبناء في مراحل التعليم المختلفة يتم تقديم ما يفيد بذلك، كما يحق للفتاة الحصول على حقها من معاش والدها المتوفى قبل زواج الفتاة، حيث ينقطع المعاش بعد الزواج.






التأمينات

حصول الزوجة على معاش زوجها

كيفية حصول الارملة على معاش زوجها

الأوراق المطلوبة لحصول الارملة على معاش الزوج

معاش الارملة



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