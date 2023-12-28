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قوات الاحتلال تقتحم حى الجبل الطويل شرق البيرة وبلدة جبل المبكر جنوب القدس

الخميس، 28 ديسمبر 2023 11:35 م
قوات الاحتلال تقتحم حى الجبل الطويل شرق البيرة وبلدة جبل المبكر جنوب القدس قوات الاحتلال
رامى محيى الدين

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اقتحمت قوات الاحتلال حي الجبل الطويل شرق مدينة البيرة وبلدة جبل المبكر جنوب مدينة القدس، حسبما ذكرت قناة القاهرة في خبر عاجل لها.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.

 

 

 







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