قتل أطفال بيت لحم عمر عامين.. تعرف على مذبحة الأبرياء في ذكراها

كتب: محمد الأحمدى

تعتبر مذبحة الأبرياء واحدة من أشهر الحوادث فى التاريخ القديم، حيث يعتبر ذكراها يوم 28 ديسمبر، وتروى العديد من الروايات التاريخية أن قصة الملك هيرودس الكبير الذى أمر بقتل الأطفال عمر سنتين فما دون فى بيت لحم حيث ولد المسيح وذلك بحسب أنجيل متى فى الإصحاح الثانى، بعد أن مر المجوس الذين جاءوا من الشرق على بيت لحم، قائلين: أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له، فلما سمع هيرودس الملك اضطرب وجميع أورشليم معه، فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب، وسألهم: أين يولد المسيح، فقالوا له: فى بيت لحم اليهودية.

وبالفعل وصل المجوس حيث موضع ميلاد المسيح وقدموا للطفل ذهبا ولبانا ومرا وعند العودة أوحيإليهم فى حلم أن لا يرجعوا إلى هيرودس، انصرفوا فى طريق أخرى إلى كورتهم، مما أغضب هيرودس وحينها لما رأى هيرودس أن المجوس سخروا به غضب جدا، فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين فى بيت لحم وفى كل تخومها، من ابن سنتين فما دون، بحسب الزمان الذى تحققه من المجوس.

وقيل إن هيرودس تحجج لتحقيق غايته بأن أرسل إلى تلك البلاد قائلًا لهم "بحسب أمر قيصر يجب إحصاء كل أطفال بيت لحم وتخومها من ابن سنتين فما دون"، فجمعوا أربعة عشر ألفا من الأطفال على أيدي أمهاتهم وقد ظن أن يسوع معهم، وحينئذ أرسل الملك قائدا ومعه ألف من الجنود فذبحوا هؤلاء الأطفال من الذكور على أحد الجبال فى يوم واحد.

وحسب إنجيل متى أن ملاك الرب ظهر ليوسف النجار، وأمره بأخذ المسيح وأمه إلى مصر قبل أن ينفذ هيرودس المذبحة.

وظل المسيح وأمه ويوسف النجار فى مصر فترة كبيرة فيما يعرف عندنا باسم رحلة العائلة المقدسة.