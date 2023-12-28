فنون تطبيقية حلوان تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول السبت المقبل

كتب محمد صبحى

أعلنت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية ب جامعة حلوان ، أنه تم الانتهاء من وضع تصور امتحانات الفصل الدراسى الاولو تم اعتماد الجداول بصورة نهائية بحيث تنطلق يوم السبت 30 ديسمبر الجارى وتنتهى يوم 24 يناير.

وكانت الدكتورة ميسون قطب ، أكدت فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اختبارات منتصف الفصل الدراسى الأول ستكون متداخلة بين المقررات الدراسية والعملية وفقا لكل فرقة دراسية وعلى حسب طبيعة المواد، موضحة أن ذلك يهدف إلى تقليل الضغط بقاعات الامتحانات ومنع الزحام داخل الكلية.

وتابعت عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، أن تم مراعاة اجازات الاقباط عند وضع جداول الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسى الأول بحيث تكون اجازة من الكلية والامتحانات.