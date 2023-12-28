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فصائل فلسطينية تعلن استهداف جرافة للاحتلال فى مخيم البريج وسط غزة

الخميس، 28 ديسمبر 2023 10:17 ص
فصائل فلسطينية تعلن استهداف جرافة للاحتلال فى مخيم البريج وسط غزة قوات الاحتلال - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف جرافة للاحتلال في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأكد الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، توثيق جميع الانتهاكات الإسرائيلية التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"،: سنقدم كل الأدلة التي تثبت الانتهاكات الإسرائيلية للمحاكم الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب ووقف العدوان على غزة.

كانت الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر في الضفة الغربية إلى 313 شهيدا، ومنذ بداية العام إلى 521 شهيدا.

 







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