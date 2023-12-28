فرنسا: استقبال أول طفلين فلسطينيين مصابين من غزة للعلاج بالبلاد

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استقبلت فرنسا أول طفلين فلسطينيين مصابين، اللذين وصلا إلى البلاد اليوم /الخميس/؛ تنفيذًا لالتزامات الرئيس الفرنسي، وتم علاجهما فى مستشفيات للأطفال.

ووفقا لبيان مشترك لوزارتى الصحة والخارجية الفرنسيتين، فإن الوزارتين تعملان، من خلال مركز الأزمات والدعم التابع للخارجية والسفارة الفرنسية فى القاهرة، على استقبال حالات جديدة من الأطفال الفلسطينيين المصابين أو الذين يعانون من أمراض خطيرة اعتبارا من الأسبوع المقبل.



كما وجهت فرنسا الشكر للسلطات المصرية على مساعدتها فى تسهيل عملية إجلاء الأطفال.



ووفقا للبيان المشترك، تعرب فرنسا عن قلقها البالغ إزاء الوضع الإنسانى فى غزة وتواصل بذل قصارى جهدها لمساعدة السكان المدنيين.



وكما ذكرت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، خلال زيارتها الأخيرة إلى إسرائيل، فإن فرنسا تجدد دعوتها إلى التوصل إلى هدنة إنسانية تؤدى إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى.

من جانبها، أشارت وزيرة الصحة إلى التزام النظام الصحى الفرنسى باستقبال الأطفال من غزة الذين يحتاجون إلى رعاية طبية.