محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "

دمياط معتز الشربيني

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اليوم، جولة تفقدية بقرية تفتيش ثان التابعة للوحدة المحلية بالمحمدية بمركز كفر سعد، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، حيث رافقها خلالها المشرف على المبادرة ، كما تم ربط تلك الجولة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

واستهلت "المحافظ " بتفقد مبنى الخدمات الحكومية بالقرية ، حيث تابعت آلية العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والوحدة المحلية، وأكدت على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بتوجه الوحدات المحلية القروية بعقد مجالس تنفيذية مصغرة لضبط منظومه العمل و تيسير عملية التنسيق مع الجهات المختلفة.

وفى سياق آخر، تابعت " الدكتورة منال عوض " الموقف النهائى لمركز شباب تفتيش ثان، الذى تم انشاؤه ضمن مشروعات الشباب والرياضة بالمبادرة، حيث يتضمن قاعات للأنشطة المتعددة و صالة جيم ، وملعب، واطلعت "المحافظ" خلال التفقد خطة تجهيزه وتشغيله.

واستكمالا للجولة، تفقدت " المحافظ " مبنى طب الأسرة بالمحمدية، المُنشأ حديثًا ضمن مشروعات المبادرة ، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية على أعلى مستوى ووفقًا للرؤى المستقبلية للمنظومة الطبية، حيث ناقشت الموقف التنفيذى و الجدول الزمنى الخاص بالمشروع لنهوه خلال فترة محددة.

وواصلت "الدكتورة منال عوض " جولتها بتفقد مجمع الخدمات الزراعية و البيطرية بالقرية ، اطلعت خلالها على موقف التجهيز والتشغيل بالمجمع.

وعلى جانب آخر، تابعت "محافظ دمياط" موقف تشغيل مركز العزيمة لعلاج الإدمان بالمحمدية، الذى تم انشاؤه وفقًا للبروتوكول المبرم بين المحافظة و صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ، حيث تفقدت المركز الذى يضم 48 غرفة اعاشة بإجمالى 128 سرير ، و ملعب كرة قدم ، صالات ألعاب رياضية " جيم ، تنس طاولة، بلياردو" ، مطعم ، ورش تأهيل و قاعات فنية ، وفى هذا السياق،، أشادت " المحافظ " بالمستوى التنفيذى لإنشاء المركز الذى يُعد الأول من نوعه لتقديم الخدمات العلاجية من الإدمان بمحافظة دمياط .

وفى ختام الجولة ،، تابعت " المحافظ " آخر التطورات بمشروع توسعات محطة معالجة مياه صرف صحى المحمدية بطاقة استيعابية 4000 م٣/ يوم ، لخدمة قرى الابراهيمية القبلية والابراهيمية البحرية والعباسية ، كما تابعت الموقف التنفيذى بالمشروع و المدة المقررة لنهو جميع الأعمال به وفقًا للجدول الزمنى المحدد.

وأكدت " محافظ دمياط " مجددًا على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات، لانجاز كافة الأعمال وتحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ على أرض الواقع ، للانتهاء من المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مؤكدة أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول ، لتحقيق الأهداف المتعلقة بهذا المشروع القومى العملاق، لتطوير الريف المصري، وتوفير كافة الخدمات لاهالى القرى بما يتواكب مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 و رؤى الجمهورية الجديدة.