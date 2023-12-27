اليوم السابع
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الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 02:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 02:22 م
محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " جانب من الجولة
دمياط معتز الشربيني

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أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  اليوم،  جولة تفقدية بقرية تفتيش ثان التابعة للوحدة المحلية بالمحمدية بمركز كفر سعد، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، حيث رافقها خلالها المشرف على المبادرة ، كما تم ربط تلك الجولة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. 
 
واستهلت "المحافظ " بتفقد مبنى الخدمات الحكومية بالقرية ، حيث تابعت آلية العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والوحدة المحلية،  وأكدت على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بتوجه الوحدات المحلية القروية بعقد مجالس تنفيذية مصغرة لضبط منظومه العمل و تيسير عملية التنسيق مع الجهات المختلفة.
 
وفى سياق آخر، تابعت " الدكتورة منال عوض " الموقف النهائى لمركز شباب تفتيش ثان،  الذى تم انشاؤه ضمن مشروعات الشباب والرياضة بالمبادرة،  حيث يتضمن قاعات للأنشطة المتعددة و صالة جيم ، وملعب، واطلعت "المحافظ" خلال التفقد خطة تجهيزه وتشغيله.
 
واستكمالا للجولة، تفقدت " المحافظ " مبنى طب الأسرة بالمحمدية،  المُنشأ حديثًا ضمن مشروعات المبادرة ، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية على أعلى مستوى ووفقًا للرؤى المستقبلية للمنظومة الطبية،  حيث ناقشت الموقف التنفيذى و الجدول الزمنى الخاص بالمشروع لنهوه خلال فترة محددة. 
 
وواصلت "الدكتورة منال عوض " جولتها بتفقد مجمع الخدمات الزراعية و البيطرية بالقرية ، اطلعت خلالها على موقف التجهيز والتشغيل بالمجمع.
 
وعلى جانب آخر، تابعت "محافظ دمياط" موقف تشغيل مركز العزيمة لعلاج الإدمان بالمحمدية،  الذى تم انشاؤه وفقًا للبروتوكول المبرم بين المحافظة و صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ، حيث تفقدت المركز الذى يضم 48 غرفة اعاشة بإجمالى 128 سرير  ، و ملعب كرة قدم ، صالات ألعاب رياضية " جيم ، تنس طاولة، بلياردو" ، مطعم ، ورش تأهيل و قاعات فنية ، وفى هذا السياق،، أشادت " المحافظ " بالمستوى التنفيذى لإنشاء المركز الذى يُعد الأول من نوعه لتقديم الخدمات العلاجية من الإدمان بمحافظة دمياط . 
 
وفى ختام الجولة ،، تابعت " المحافظ " آخر التطورات بمشروع توسعات محطة معالجة مياه صرف صحى المحمدية بطاقة استيعابية 4000 م٣/ يوم ، لخدمة قرى الابراهيمية القبلية والابراهيمية البحرية والعباسية ، كما تابعت الموقف التنفيذى بالمشروع و المدة المقررة لنهو جميع الأعمال به وفقًا للجدول الزمنى المحدد.
 
وأكدت " محافظ دمياط " مجددًا على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات، لانجاز كافة الأعمال وتحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ على أرض الواقع ، للانتهاء من المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة،  مؤكدة أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول ، لتحقيق الأهداف المتعلقة بهذا المشروع القومى العملاق،  لتطوير الريف المصري،  وتوفير كافة الخدمات لاهالى القرى بما يتواكب مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 و رؤى الجمهورية الجديدة.






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