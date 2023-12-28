محافظ الإسكندرية يطلق فعاليات القافلة الطبية بمركز شباب الحرمين

الإسكندرية جاكلين منير

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، اليوم، قافلة طبية بمركز شباب الحرمين بنطاق حي ثان المنتزة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، والتي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، لجميع الفئات المستهدفة وخاصة في الأماكن الأشد احتياجا.

وفي كلمته ثمن الشريف الجهود التي تبذلها مديرية الصحة بالإسكندرية وخاصة فيما يتعلق بوصول القوافل الطبية للمناطق الأعلى في الكثافة السكانية والأكثر احتياجا.

وأشار محافظ الإسكندرية؛ إلى أن عقب الكشف سيتم صرف جميع الأدوية بالمجان، بالإضافة إلى تحويل كافة الحالات التي تحتاج لتخصصات غير متوفرة والحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية أو تحاليل وأشعة على الفور إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي بمدينة الإسكندرية لمتابعة حالتهم بالمجان، مشيرًا إلى استمرار تلك القوافل طوال العام، وذلك للتيسير على المواطنين.

وعقب تفقد الشريف للقافلة الطبية استمع إلى شكاوى ومطالب عدد من المواطنين من أهالي المنطقة لتلبية احتياجاتهم.

ومن الجدير بالذكر، أن القافلة تضم 5 عيادات متنقلة مختلفة التخصصات (أطفال- باطنة- تنظيم أسرة- عظام- رمد) مع تواجد فرق الكشف المبكر عن الأورام السرطانية والاعتلال الكلوي والضغط والسكر، وتوفير جميع لقاحات كورونا.

جاء ذلك بحضور، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتورة رشا فوزي مدير إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالإسكندرية، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة، والدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الطب الوقائي بالإسكندرية.