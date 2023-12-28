ضبط 54 مخالفة تموينية و50 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر بمطروح

مطروح _ حسن مشالي

صرحت المهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين بمطروح، أن حملة تموينية بمدينة الضبعة، تمكنت من ضبط و مصادرة 50 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر، وتوقيع محاضر لعدد 54 مخالفة تموينية متنوعة، مع تواصل الحملات التموينية و المرور على الأنشطة التموينية في نطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة للأسواق والمعروض من السلع الغذائية والاستهلاكية، ومنع أية تجاوزات.

وأوضحت مدير تموين مطروح، أنه يتم تنظيم مرور دوري على المخابز البلدية والأسواق، لمتابعة الحالة التموينية و مدى توافر السلع بالأسواق ومراجعة المعروض منها للمواطنين، من حيث الصلاحية أو السلع الرديئة أو مجهولة المصدر، ومنع إحتكار السلع بواسطة التجار الجشعين.

وتمكنت عدة حملات تموينية، بالاشتراك مع قسم مباحث التموين بمطروح، عدة حملات تموينية من إدارات الرقابة والتجارة الداخلية وتموين مطروح بالمديرية، على المنشآت التموينية من مخابز بلدية ومستودعات دقيق وكذلك الأسواق والمحال التجارية، و ضبط أحد التجار بمدينة الضبعة بحوزته 50 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر، وضبط 22 مخالفة بمدينة مرسى مطروح

كما تمكنت حملة تموينية بمدينة الضبعة، من تحرير 32 مخالفة تموينية ليصبح إجمالي المخالفات التي تم ضبطها خلال اليومين الماضيين 54 مخالفة متنوعة، وتم التحفظ على المضبوطات من السجائر مجهولة المصدر، وقيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة، للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.