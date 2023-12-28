تحرير 58 محضرا لمخابز بلدية لإنتاجهم خبز مخالف للمواصفات بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين بالبحيرة ، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمة إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أسفرت تلك الحملات عن تحرير 58محضر تموينى لمخابز بمراكز كفر الدوار وأبو حمص وايتاى البارود، وذلك لانتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات و كذلك تجميعهم كميات من الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير عام مديرية التموين.