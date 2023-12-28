ضبط 170 طن سكر بمصنعين للتعبئة بالقناطر الخيرية فى حملة لتموين القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، تشكيل حملة من إدارة التجارة وذلك للمرور على مركز القناطر الخيرية، وذلك بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والمستشار عيد عبد الله أبو زيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، ومنال إحسان وكيلة مديرية تموين القليوبية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومتابعة توزيع سكر المبادرة بأرجاء المحافظة.

وتابعت المديرية، في بيان لها، أنه أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المخالفات منها تحرير محضر جنحة ضد أحد مستودعات البوتاجاز بناحية البرادعة مركز القناطر الخيرية، لذلك لغلق المستودع وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، وكذلك تحرير محضر جنحة ضد أحد مصانع تعبئة السكر لحيازته سكر مجهول المصدر، والأحراز عبارة عن 50 طن سكر "1000 شيكارة زنة 50 كيلو جرام للشيكارة الواحدة".

وأوضحت، أنه تم تحرير محضر جنحة ضد أحد مصانع تعبئة السكر، وذلك لتصرفه في 120 طن سكر، "2400 شيكارة سكر زنة الشيكارة 50 كيلو جرام"، وكذلك تحرير محضر جنحة لأحد مصانع تصنيع خامات البلاستيك بناحية أبو الغيط مركز القناطر الخيرية، وذلك لحيازته سلعة مجهولة المصدر بدون فواتير دالة على مصدرها، والأحراز عبارة عن 2000 شيكارة خامة زنة 25 كيلو بإجمالي 50 طن، و20 برميل زيت برافين بإجمالي وزن 3300 كيلو زيت برافين مجهول المصدر، بمشاركة محمد دسوقي محمد عبد الكافي أعضاء الحملة.



السكر بمصانع التعبئة



السكر



جانب من المضبوطات بالحملة



جانب من الحملة



مستودع غاز مغلق