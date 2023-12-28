اليوم السابع
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سعر الجنيه الذهب فى الأسواق اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023

الخميس، 28 ديسمبر 2023 08:00 ص
سعر الجنيه الذهب فى الأسواق اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023 الجنيه الذهب
كتب - إسلام سعيد

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ننشر سعر الجنيه الذهب فى الأسواق اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، حيث بلغ سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية 26120 جنيها وقد شهد سعر الجنيه الذهب عدة تغيرات على مدار الساعات الماضية

وتستقر أسعار الذهب في مصر خلال جلسة اليوم بالقرب من أعلى مستويات في تاريخها، وذلك في ظل استمرار الأوضاع الحالية في زيادة المخاوف لدى الأفراد من حدوث تعويم في سعر الصرف وارتفاعات كبيرة أخرى في الأسعار مما يدفعهم إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازي والذي بدوره يرفع أسعار الذهب.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً جلسة أمس عند المستوى 3300 جنيه للجرام قبل أن يرتفع السعر إلى المستوى 3310 جنيه للجرام ويعود ليتداول اليوم عند 3295 جنيه للجرام.

ويتراوح سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر بين 250 إلي 400 جنيه بحسب الشركة المنتجة وكذلك كون الجنيه الذهب مغلف أو لا.

 







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