رئيس جامعة دمياط يصدر عدة قرارات بشغل عدد من المناصب

أصدر الدكتور حمدان ربيع المتولى رئيس جامعة دمياط قرار بتعيين الدكتور أحمد محمد الشيخة الأستاذ بقسم هندسة النظم الزراعية والحيوية وكيلاً لكلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات.
تعيين الدكتور محمد أحمد حافظ عبد الرحمن سلامة الأستاذ بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بالجامعة وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية لمدة ثلاث سنوات.
تعيين الدكتور شيرين محمد محمد غلاب الأستاذ بقسم مناهج وطرق تدريس الأقتصاد المنزلي وكيلاً لكلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات.
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