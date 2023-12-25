رئيس جامعة دمياط يشهد انطلاق فعاليات مبادرة "مودة"

استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولى رئيس جامعة دمياط، الدكتورة رنده رجائى فارس مدير المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرى "مودة" وأحمد محمد عباس منسق مبادرة مودة بالجامعات المصرية، بحضور الدكتور وائل فاروق الطيبانى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور مصطفى محمود المنسق الفنى للمشروع بجامعة دمياط.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للمشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرى "مودة" التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتهدف إلى تزويد الشباب من طلاب الجامعات المقبلين على الزواج بالخبرة اللازمة لتشكيل الأسرة والحفاظ على كيانها للحد من نسب الطلاق من خلال رفع وعى تلك الفئة.

وانطلقت فعاليات المبادرة بالجامعة يوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023 بتنفيذ 35 محاضرة تدريبية بكليات التربية والعلوم والآداب والفنون التطبيقية والتربية النوعية والهندسة والتربية الرياضية وذلك لدعم الشباب المقبل على الزواج من طلاب وطالبات الجامعة بكافة المعلومات التى تمكنهم من بناء كيان أسرى سوى والحفاظ عليه.

وأكد الدكتور وائل فاروق الطيبانى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب على أهمية تنفيذ مبادرة مودة للشباب من طلاب وطالبات الجامعة وأثرها فى بناء واستقرار المجتمع المصرى مشيراً إلى أنه تم تدريب واعتماد عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتنفيذ المحتوى العلمى لبرنامج "مودة" لطلاب الجامعة بالتنسيق الكامل مع عمداء الكليات وإعداد وتجهيز قاعات التدريب والإعلان عن البرنامج وحث الطلاب على المشاركة وتوضيح الفائدة من حضورهم البرنامج التدريبى، كما أكد على حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والمساندة لتنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.

ومن جانبه أكد الدكتور حمدان ربيع المتولى رئيس الجامعة على أهمية الدور المجتمعى للجامعة وهو ما برز بالفترة الأخيرة بتعاونها المثمر مع العديد من الوزارات لاسيما وزارة التضامن الاجتماعى بتنفيذ المبادرة انطلاقاً من اهتمامها بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية وبناء مجتمع قوى ومتماسك من خلال تقديم دورات تدريبية وتعليمية للطلاب قبل إقبالهم على الزواج وتأهيلهم ثقافياً واجتماعياً ونفسياً لتأسيس أسرة سوية.