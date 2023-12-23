قافلة جامعة الزقازيق الطبية تجرى الكشف على 775 حالة بقرية نزلة العزازى

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة اليوم أعمالها بالكشف على 775 حالة من أهالى قرية نزلة العزازى مركز أبو حماد بالشرقية، في العديد من التخصصات الطبية، حيث بدأت العيادات استقبال الحالات منذ الصباح الباكر، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث انطلقت القافلة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتور جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديريات الصحة والطب البيطري والأوقاف بالشرقية.

رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف على 775 حالة في 9 تخصصات طبية وهي ( الباطنة، المتوطنة، قلب وصدر، الأطفال، المخ والأعصاب ، طب الأسرة، الروماتيزم، العظام)، وتم تحويل 6 حالات إلى مستشفيات جامعة الزقازيق.

كما قامت كلية الصيدلة بتوزيع الأدوية على المرضى بالمجان وشرح كيفية أخذ جرعات العلاج ، وذلك تحت رعاية الدكتورة أمل الجندي عميد الكلية ، والدكتورة نهلة يونس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات، حيث قام أطباء طب الأسرة بإلقاء ندوة توعوية عن كيفية التعامل مع مرض السكر والتغذية المناسبة للمريض ، كما قامت مديرية الصحة بإرسال سيارة تنظيم الأسرة ، وقام الفريق المرافق لها بالكشف علي سيدات القرية وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، كما قام فريق من مديرية الصحة بقياس الضغط وتحليل السكر و الاعتلال الكلوي.

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن مديرية الطب البيطري بالشرقية شاركت بالكشف على الحيوانات وتقديم جرعات العلاج والتطعيمات اللازمة لهم وكذلك تجريع ورش الحيوانات، بالإضافة إلى مشاركة كلية التربية النوعية بعقد ورشة عمل عن التذوق الملبسي عندالمرأة ، وذلك تحت رعاية الدكتور هاني حلمي عميد الكلية والدكتور أحمد بديع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما قامت مديرية الأوقاف بإرسال واعظ ديني وإلقاء ندوة عن وصايا النبي عن التداوي سواء بالقرآن أو بالذهاب إلى الطبيب وقام بالرد علي التساؤلات المطروحة، وقامت كلية التكنولوجيا والتنمية بإلقاء ندوة عن اللحوم المصنعة وطريقة صناعة اللانشون ، وذلك تحت رعاية د.خالد محروس عميد الكلية ، والدكتورة جيهان العميري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قام بتنظيم أعمال القافلة محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات وعدداً من العاملين بالقطاع ، واختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب واستحسان ورضا وإقبال من الأهالى الذين أشادوا بالخدمات الطبية والتوعوية المقدمة.