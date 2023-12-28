اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 ديسمبر 2023 10:04 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بالعام الميلادى الجديد

الخميس، 28 ديسمبر 2023 09:45 ص
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بالعام الميلادى الجديد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد.
       
 وبهذه المناسبة، عبر رئيس مجلس الوزراء، عن أخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يُبارك جهوده ويُسدد خُطاه لاستكمال مسيرة العمل والتنمية الشاملة في بناء الجمهورية الجديدة، وأن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار.
   
 وفي برقيته، عاهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الجمهورية ببذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء؛ لخدمة الشعب المصري العظيم والعمل على تقدمه ورفعته وازدهاره.
 






العام الميلادى الجديد

مجلس الوزراء

الحكومة

تهنئة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة