جامعة سوهاج تستعد لانطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول

سوهاج محمود مقبول

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ، أن الجامعة أنهت كافة استعداداتها الخاصة بتنظيم ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، وذلك وفقاً للخريطة الزمنية للعام الجامعى 2023-2024، والتى أقرها المجلس الأعلى للجامعات. لتستمر حتى يوم الخميس 25 يناير 2024، لتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي اعتبارا من السبت 27 من نفس الشهر.

وأكد النعماني، أنه تم توفير كافة سبل الراحة والهدوء لطلاب الكليات، أثناء أداء امتحانات، وإعلان الجداول للطلاب ومواعيدها، وأماكنها، إلى جانب إعداد وتجهيز القاعات وكافة الخدمات المقدمة لتتناسب مع ظروف الطلاب من ذوى الإعاقة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، مضيفاً أنه تم مراعاة إجازات الأخوة الأقباط عند وضع الجداول بحيث تكون إجازة من الكلية والامتحانات، مشدداً علي ضرورة تواجد إدارة كل كلية خلال فترة عقد الإمتحانات، لحل أي مشكلة تقابل الطلاب من خلال جدول يجري وضعه، والإلتزام به، مع ضرورة تواجد أستاذ المادة خلال الإمتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات، والتزام كل عميد بإرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات داخل الكلية.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير لعقد الامتحانات داخل القاعات الامتحانية والمدرجات وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، حفاظًا على صحة الجميع، والتأكيد على العيادات الخاصة بالكلية بالتواجد طوال فترات أيام الأمتحانات لمواجهة أي طوارئ طبية، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.

وقال الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه سيؤدي الامتحانات 63864 طالب وطالبة، بعدد 17 كلية ومعهد، بإجمالي عدد لجان396 لجنة، مقسمة على فترتين إحداهما صباحية والأخرى مسائية، إلى جانب الكليات الطبية وعددها (5 كليات)، و التي سوف تؤدي امتحاناتها إلكترونياً بمركز الاختبارات الإلكترونية، و تتميز هذه الإمتحانات بحصول الطالب على نتيجة الامتحان فور الإنتهاء من تسجيل الإجابة، كما تتيح له معرفة الإجابة النموذجية المفترضة، مشيرًا إلى أن الكليات قد وضعت مقترحات للجداول الزمنية للامتحانات وتم عرضها على الطلاب ومناقشتها وتم تلقي مقترحات وإعداد الجداول بصيغة نهائية وإعلانها، علي ان تكون مقر اللجان بحرمي الجامعة القديم والجديد.