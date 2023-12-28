جامعة سوهاج تحصل علي تجديد الأيزو العالمية لجودة النظام الإدارى.. صور

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ، عن تجديد منح الادارة المركزية شهادتي الأيزو 9001:2015 من المجلس الوطني للاعتماد (ايجاك)، والمنتدي الدولي للاعتماد (IAF)، وكذلك شهادة الأيزو 21001:2018 من المجلس الوطني للإعتماد (ايجاك)، مؤكداً علي ان الجامعة مستمرة في تطبيق أعلى معايير الجودة القياسية في مختلف مجالات التعليم والبحث العلمي والنظام الإداري، والتطوير المستمر القائم على منهجية التفكير العلمي، بما يساهم في زيادة الإنتاجية وتوفير بيئة عمل مناسبة تشجع على التميز والإبداع.

وأوضح النعماني، أن هذا التمييز جاء ضمن سلسلة النجاحات التي حققتها الجامعة،حيث تم استيفاء جميع المعايير المطلوبة للجودة والاعتماد، وذلك من خلال شركة المنح AJA-Egypt، بعدما خضعت إدارات الجامعة لعملية مراجعة نظام إدارة الجودة ومراجعة إجراءات العمل وفقاً للمواصفات القياسية، مقدماً شكره لإدارات الجامعة على جهودها وعملها الدؤوب من أجل الارتقاء بمنظومة العمل، والوصول للكفاءة والجودة بالمخرجات التعليمية والبحثية والخدمية التي تقدمها، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز جاء من خلال إعداد برامج التقييم وفق مراحل متعددة، كما تم عقد دورات تدريبية للتدريب على متطلبات نظام إدارة الجودة، وإنشاء نظام للجودة ومراجعته وتفعيله، وذلك بهدف تحقيق كافة متطلبات الاعتماد لضمان تطبيق المعايير والإجراءات التي تضمن معايير الجودة العالمية.

وقدم المحاسب أشرف القاضي التهنئة لجميع العاملين بالجامعة للحصول على شهادتي الأيزو، مؤكداً علي ان هذا النجاح جاء نتيجة التعاون الإيجابي بين كل إدارات الجامعة، متمنياً لهم التوفيق والريادة على مستوى الجامعات المحلية والدولية.

وأوضح الدكتور جمال سرور، أن إدارة الجامعة تحرص علي المتابعة المستمرة لاستيفاء معايير الجودة في كافة الخدمات الإدارية والأكاديمية التي تقدمها، وحث كافة أقسام وكليات الجامعة لتطوير أدائها الإداري وضمان جودته، مضيفاً انه تم اليوم منح الايزو لكلية الصيدلة وللإدارة المركزية، مؤكداً على أن حصول الجامعة على شهادة الأيزو يعتبر واحداً من أهم إنجازات الجامعة، التي تسعى دائماً إلى تطبيق أعلى معايير الجودة والتطوير المستمر وتحقيق المزيد من النجاحات.

وأضاف سرور أن فريق المراجعين بالإدارة المركزية ضم كلاً من الدكتور ياسر عبدالفتاح، والدكتوره سحر الخولي، الدكتور أحمد عبدالغني، الدكتورة ولاء مزيد، محمد جمعه، حسناء نصحي، هيام عبدالعزيز، ايمان كامل، الذي كان لهم الدور المميز في عملية المنح على مستوى الإدارة المركزية والكليات بجانب فرق الأيزو بالكليات.

حضر اللقاء كل من المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات والأمناء المساعدين،الدكتور عمرو عثمان، ومنال درويش، والدكتور محمد عثمان والمهندس أحمد حسن المراجعين الخارجيين للإدارة المركزية وكلية الصيدلة، والدكتور جمال سرور المدير التنفيذي لمشروع الأيزو ومدير إدارة التقييم وتطوير الأداء الجامعي، والدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين من جميع الكليات، وطلاب الجامعة، وذلك بمقر مجلس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.