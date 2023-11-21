"تموين جنوب سيناء": ضبط 5.8 طن سكر و11780 علبة سجائر فى حملة تموينية

جنوب سيناء - فايزة مرسال

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء حملة مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية بمدن المحافظة بناءً على توجيهات على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة تكليف إبراهيم الحارون، وكيل وزارة تموين جنوب سيناء والإدارات الرقابة بالمديرية بالاشتراك مع مباحث التموين.

وأسفرت الحملة التموينية عن تحرير 140 محضر خلال وضبط والتحفظ على 5.8 طن سكر لامتناع عن البيع ومجهول المصدر، وضبط والتحفظ على 10.2 طن لتر بنزين 92ك 1178 قاروصةسجائر بأجمالى عدد 11780ومحاضرمتنوعة ما بين محاضر إثبات حالة لبعض المخابز لإنتاجها خبز غير مطابق للقوانين والقرارات التموينية وعدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر الرسمى أو عدم حمل شهادات صحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.