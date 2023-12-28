تعيين مستشار جديد للأمن القومي بكوريا الجنوبية بعد تصاعد التوتر مع بيونج يانج

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أصدر الرئيس الكورى الجنوبي يون سيوك يول اليوم الخميس قرارا بتعيين النائب الأول لوزير الخارجية "جانج هو-جين" مستشارا جديدا للأمن القومي، كما عين "لي كوان-سوب"، مدير السياسات الوطنية في المكتب الرئاسي، في منصب كبير المساعدين الرئاسيين .



وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"اليوم الخميس أن كبير المساعدين المنتهية ولايته "كيم ديه-كي" شغل هذا المنصب منذ أن تولت إدارة "يون" مهامها في مايو من العام الماضي وأنه قدم استقالته إلى الرئيس الكوري وأن كبير المساعدين الرئاسيين الجديد "لي" سيتولى منصبه في الأول من يناير .



يذكر أن استقالة "كيم" مفاجئة لأن خلفه "لي"تم تعيينه مديرا للسياسات الوطنية قبل شهر واحد فقط وتأتي هذه التغيرات فى ظل توترات متصاعدة بين الكوريتين كان أخرها اليوم حيث دعا الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج-أون إلى تكثيف الجهود للاستعداد للحرب، قائلا إن الولايات المتحدة منخرطة في أعمال مواجهة غير مسبوقة ضد البلاد