اليوم السابع
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الخميس، 28 ديسمبر 2023 06:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بولندا تتلقى 5 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبى كأول دفعة من تمويل التعافى بعد الوباء

الخميس، 28 ديسمبر 2023 06:03 م
بولندا تتلقى 5 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبى كأول دفعة من تمويل التعافى بعد الوباء الاتحاد الأوروبى
أ ش أ

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 أعلنت وزيرة الأموال والسياسة الإقليمية البولندية كاتارزينا بيلشينسكا ناليكز اليوم الخميس أن بلادها تلقت 5 مليارات يورو، وهى أول دفعة لها من الاتحاد الأوروبى كجزء من تمويل التعافى بعد الوباء الذى يحق لها الحصول عليه بموجب خطة التعافى الوطنية.

ونقلت صحيفة "ذا فيرست نيوز" البولندية عن الوزيرة القول: "يسعدنى أن أعلن أن 5 مليارات يورو قد وصلت للتو إلى بولندا من الاتحاد الأوروبي، إنها أموال من أجل الطاقة الخضراء الرخيصة للمواطنين البولنديين."


وأشارت إلى أنه من المقرر أن تتلقى بولندا 23.9 مليار يورو فى شكل منح و11.5 مليار يورو فى شكل قروض من صندوق الإغاثة من الأوبئة التابع للاتحاد الأوروبى بموجب خطة التعافى الوطنية، ولكن تم تعليق الأموال بسبب نزاع حول سيادة القانون بين بروكسل والحكومة البولندية السابقة.


وأضافت أن الحكومة البولندية الجديدة المؤيدة للاتحاد الأوروبي، والتى تولت السلطة فى منتصف ديسمبر الجاري، عازمة على إصلاح العلاقات مع بروكسل التى توترت بسبب حكومة القانون والعدالة السابقة بشأن الإصلاحات القضائية التى أجراها الحزب والتى قال الاتحاد الأوروبى إنها تنتهك حكم القانون وأدى ذلك إلى قيام الاتحاد الأوروبى بتجميد هذه الأموال لبولندا.


وكانت كاتارزينا، قد ذكرت فى منتصف ديسمبر الجارى إن بولندا ستحصل على دفعة مقدمة بقيمة 5 مليارات يورو قبل نهاية الشهر وسيتم تخصيص الشريحة الأولية لتحويل الطاقة.







الاتحاد الأوروبى

بولندا

بروكسل

وباء



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